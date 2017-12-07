Прокуратура оштрафовала директоров екатеринбургских УК за дырявые крыши и затопленные подвалы

В Екатеринбурге УК «ЖКХ Октябрьская», УК «Пионер» и «Ремстройкомплекс» получили представления прокуратуры за ненадлежащее содержание многоквартирных домов. В жилом фонде выявлены случаи протекания крыш, затопления подвалов и неостекленные и темные подъезды. Руководители управляющих компаний оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурорская проверка проводилась в девяти домах, нарушения были обнаружены в восьми из них. В частности, в домах № 36 по улице Латвийская и № 1б в переулке Утреннем протекала крыша и не было остекления на лестничных пролетах в подъездах. В домах № 12 по улице Испытателей и № 76/1 по улице Хвойной затоплены подвалы. Подтопленные чердаки и квартиры на верхних этажах из-за протекавшего шифера на крыше были обнаружены в домах № 46 по проспекту Ленина и № 104 по улице Малышева.

По требованию прокуратуры виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены. Кроме того, директора трех управляющих компаний получили административные производства по ст. 14.1.3 КоАП РФ и были оштрафованы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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