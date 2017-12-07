На Урале рецидивист отделался «условкой» и штрафом за то, что заразил подругу ВИЧ

В Серове местного 30-летнего жителя признали виновным в том, что он заразил сожительницу ВИЧ-инфекцией. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 122 УК РФ в отношении работника местной больницы. Он был не раз судим за грабежи, кражи, присвоение чужого. Когда мужчина совершил очередное преступление, и уголовное дело ушло в суд, выяснилось, что он болен ВИЧ. Причем подруга обвиняемого – работница той же больницы – узнала об этом на заседании суда.

«Испугавшись такой новости, женщина решила сдать анализы в серовском филиале «Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД». Результат, к сожалению, оказался положительным – у нее диагностировали ВИЧ. Тем не менее, супруга честно 1,5 года ждала своего спутника из мест лишения свободы. После этого еще 1,5 года с ним жила. В 2016 году любвеобильный рецидивист неожиданно влюбился в другую серовчанку и женился на ней. Это событие для медработницы стало своего рода шоком, она расценила такой поступок как предательство, после чего обратилась в органы внутренних дел с заявлением привлечь теперь уже бывшего суженого к уголовной ответственности за заражение смертельной болезнью и за то, что не предупредил о ее наличии», – отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

Полицейские назначили проведение комплексной медицинской экспертизы. На допросе мужчина сознался, что заразился ВИЧ в 18 лет. «Он знал о том, что заражен, но за все время совместного проживания с потерпевшей специальным лечением не занимался, правил личной гигиены при половых контактах не соблюдал, что и стало причиной семейной трагедии», – пояснил представитель главка.

В итоге рецидивист получил еще одну судимость. Ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и компенсацией морального вреда потерпевшей в сумме 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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