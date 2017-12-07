Ничего святого: наркоторговцы Екатеринбурга использовали для «закладок» древнеславянское святилище (ВИДЕО)

Полиция совместно с фондом «Страна без наркотиков» задержала студента за сбыт наркотиков. При этом сам студент рассказал, что распространял стероиды. Одну из закладок, на которую указал задержанный, наркополицейские изъяли прямо на капище Перуна.

Наркозакладка на древнеславянском капище

Второкурсника одного из городских колледжей, сообщается в релизе «Страны без наркотиков», задержал патруль ППС. Полицейских насторожило нервное поведение юноши. Задержанный сразу сознался, что у него при себе есть наркотики. Позже запрещенные вещества были обнаружены и в комнате общежития, где проживает юноша. Он признал только хранение наркотиков и рассказал полицейским запутанную историю: якобы взялся раскладывать по тайникам наркотики, но «подняв» первую оптовую партию, решил все употребить сам. После этого предприимчивый молодой человек якобы нашел по объявлению интернет-магазин по продаже стероидов, и, думая, что распространение анаболиков законом не запрещено, стал работать закладчиком на этот магазин.

Оперативники вместе с распространителем «стероидов» выехали к одному из тайников. «Клад» был спрятан среди камней на языческом капище в Уктусских горах. Выяснилось, что в пакете было наркотическое вещество. Молодой человек заявил, что обманут продавцом. Задержанному предъявлено обвинение по статье 228.1 ч.4.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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