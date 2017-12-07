В новогоднюю ночь метрополитен будет работать до часу ночи

В администрации Екатеринбурга сегодня подтвердили, что в новогоднюю ночь метрополитен будет работать до 01:00. Об этом сообщил на заседании оргкомитета по строительству ледового городка представитель транспортного комитета.

Напомним, городская подземка традиционно работает 31 декабря на час дольше, в отличие от другого общественного транспорта, который заканчивает работу в 22:30. На совещании отмечалось, что в прошлую новогоднюю ночь проездом в метро воспользовались 1,5 тысячи человек. По сравнению с прошлыми годами это очень небольшой пассажиропоток. Например, в 2012 году после боя курантов екатеринбургский метрополитен перевез 67 тысяч горожан, а в 2013 году – 95 тысяч. Однако власти считают, что продление работы метро – это социальная обязанность.

1 января метрополитен начнет свою работу в 6 утра. В новогодние каникулы подземка будет работать по графику выходного дня, то есть поезда будут ходить с 10-минутными интервалами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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