Часть ВИЗа осталась без тепла из-за коммунальной аварии

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла серьезная коммунальная авария на магистральном трубопроводе. В домах в районе улиц Викулова, Заводской, Крауля, Мельникова остывают батареи.

Бригады Екатеринбургской теплосетевой компании уже приступили к ремонту поврежденной магистрали на пересечении улиц Токарей и Ключевская. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады с экскаватора и крана, сообщили в пресс-службе компании.

Управляющая компания уведомлена об аварии. Горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление – по затухающей схеме. Ремонт будет продолжаться всю ночь. К утру пятницы работники пообещали полностью восстановить теплоснабжение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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