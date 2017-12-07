Жителя Екатеринбурга, угрожавшего взорвать многоэтажку, отпустили на свободу

В Екатеринбурге силовикам пришлось отпустить на свободу мужчину, который накануне в своей квартире открыл газовые конфорки и обещал взорвать 9-этажный дом по улице Декабристов, 45.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе разбирательства выяснилось, что горожанин состоит на учете в психиатрической больнице. В связи с тем, что мужчина находится под наблюдением медиков, было принято решение его не задерживать. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу уточняют, что никаких обвинений злоумышленнику не предъявлено. Тем не менее, проверка по факту ЧП продолжается. В ведомстве добавляют, что учитывают опасения жителей злополучного дома. В социальных сетях они говорят, что боятся жить с психически больным человеком.

Инцидент произошел 6 декабря, мужчина начал избивать жену, мать и своих детей. Соседи вызвали полицию, в ответ на это горожанин открыл газовые конфорки и пообещал взорвать дом. Тем не менее, силовикам удалось задержать его. Сейчас в квартире, где случилось происшествие, отключен газ по решению коммунальных служб.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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