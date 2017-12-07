В свердловском поселке возбуждено уголовное дело о распиле денег на строительстве детского сада

Строительство детского сада в поселке Сарга по госпрограмме обернулось пропажей 7 миллионов рублей и уголовным делом. Грубейшие нарушения бюджетного законодательства обнаружила прокуратура.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в 2015 году Шалинский городской округ получил областную субсидию в сумме 97,2 миллионов рублей на строительство трех зданий ДОУ. Ранее в 2014 году администрация округа заключила муниципальный контракт с ООО «Стройрегион» на возведение «под ключ» детского сада на 60 мест в поселке Сарга по улице Советской. Стоимость работ составила свыше 34,3 миллиона рублей. Срок исполнения контракта определен до 15 ноября 2015 года, позднее был продлен до 30 декабря того же года.

Во время проверки объекта с участием специалистов областного минфина выяснилось, что фактические работы не совпадают с цифрами в платежках и в актах формы КС-2. Разница составила свыше 7,8 миллионов рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства подрядчика, который предъявил к оплате суммы фактически невыполненных работ. Сегодня, 7 декабря, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере», сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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