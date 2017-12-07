В Екатеринбурге осудили аферистов, которые с «липовыми» судебными решениями пытались ограбить 26 банков

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве с использованием поддельных бланков судебных решений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказались автомеханик и его безработный компаньон. Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годах они совершили 26 преступлений, связанных с подделкой решений судей Октябрьского, Орджоникидзевского и Верх-Исетского судов Екатеринбурга. Так, используя поддельные документы, предприимчивые приятели похитили у частного лица 300 тысяч рублей.

«Еще 25 аналогичных противоправных деяний, с ущербом в 3 млн. рублей мошенники не успели довести да завершения, поскольку их вычислили и задержали сотрудники полиции. В интернете они приобрели информацию о персональных данных физических лиц и их лицевых счетах в различных банках. В исполнительные листы преступниками вносились ложные сведения о взыскании денежных средств по договору займа, либо в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП, в пользу вымышленных лиц, на имя которых были оформлены находящиеся в их распоряжении банковские карты. Подготовленные фальшивки фигуранты дела через отделения почтовой связи направили в 26 различных отделений банков, расположенных в 18 субъектах РФ», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее в МВД РФ заявляли, что в каждом документе содержались требования списать со счета «должника» определенную сумму в пользу указанного получателя. Размер варьировался от 100 до 400 тысяч рублей.

При обыске у одного из подсудимых нашли поддельные печати, бланки исполнительных листов, технические устройства, с использованием которых изготавливались «липовые» судебные решения. На денежные средства, находящиеся на счетах жуликов, был наложен арест.

По решению суда автомеханик осужден на шесть лет колонии общего режима, его подельник – на пять лет.

Ранее председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев сообщал, что на территории региона выявлено более 200 «липовых» судебных решений. «Все началось с приказов по зарплатам в 3-3,5 тысячи рублей, потом сумма выросла до 300 тысяч рублей. Затем появились поддельные решения по квартирам, по выдворениям иностранцев и так далее. К сожалению, пока расследование уголовных дел, возбужденных по данным фактам, не в нашу пользу. Их попросту мало», – отмечал главный судья региона.

О поддельных судебных приказах мировых судей и решений районных судов впервые заговорили в 2013 году, когда начали выявлять «липовые» документы о взыскании долгов по займу и по зарплате. В течение прошедших лет были обнаружены поддельные постановления о досрочном освобождении осужденных и отмене принудительного лечения. Полиция также рапортовала о задержании «черных риелторов», которые использовали поддельные судебные решения и паспорта, оформляя квартиры на умерших лиц. В дальнейшем объекты собственности перепродавались, а полученными от продажи денежными средствами участники группы распоряжались по своему усмотрению.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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