В столовых престижных школ Екатеринбурга сотрудники работали по поддельным санкнижкам, возбуждены уголовные дела

В Екатеринбурге прокуратура выявила массовые нарушения в работе школьных столовых. Представители надзорного ведомства установили, что некоторые работники нарушали санитарные нормы, а другие вовсе работали по поддельным документам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольные мероприятия охватили несколько учебных заведений, среди которых оказались гимназия №13, средняя общеобразовательная школа №7 и лицей №8 им. Дягилева. Ревизоры выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, повар на пищеблоке школы № 7 не соблюдал правила личной гигиены – при готовке блюд не снимал ювелирные изделия и не надевал халат. Кроме того, на пищеблоках учреждений для соблюдения технологического процесса не отбирались суточные пробы от полдника. «Организациями, ответственными за организацию питания в этих учебных заведениях, являются ООО «Славянка» и ЕМУП «Столовая № 41». В их адрес внесены представления. Также возбуждены административные дела против повара столовой школы №7 и заведующего производством гимназии №13», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Наряду с этим, выяснилось, что 15 работников столовых трех упомянутых учебных заведений работали по поддельным личным медицинским книжкам. «Фактически указанные сотрудники медицинские осмотры не проходили, печати врачей в личных медицинских книжках им не проставлялись. По данному факту следственными органами возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование работниками заведомо подложных документов», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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