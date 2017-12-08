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Пятница, 8 декабря 2017, 09:26 мск

Екатеринбург

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Власти нашли решение, как оставить водителей без липовых ТО. Что изменится

Власти нашли решение, как оставить водителей без липовых ТО. Что изменится

Минэкономики РФ разработало план по реформированию системы техосмотра (ТО) автомобилей. Для этого в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения должны прикрыть лазейки,

позволяющие продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Для этого предлагается фиксировать процедуру ТО оператором на видео и фото, а госконтроль передать Ространснадзору.

Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в базы «недостоверных сведений». Наконец, предлагается вернуть штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Как отмечают сегодня федеральные СМИ, в Минэкономики заверяют, что поправки согласованы со всеми ведомствами включая ГИБДД. В декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Заинтересованные надзорные органы добавляют, что количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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