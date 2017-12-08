Власти нашли решение, как оставить водителей без липовых ТО. Что изменится

Минэкономики РФ разработало план по реформированию системы техосмотра (ТО) автомобилей. Для этого в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения должны прикрыть лазейки,

позволяющие продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Для этого предлагается фиксировать процедуру ТО оператором на видео и фото, а госконтроль передать Ространснадзору.

Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в базы «недостоверных сведений». Наконец, предлагается вернуть штраф за непройденный техосмотр, который предварительно будет составлять 800 рублей.

Как отмечают сегодня федеральные СМИ, в Минэкономики заверяют, что поправки согласованы со всеми ведомствами включая ГИБДД. В декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Заинтересованные надзорные органы добавляют, что количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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