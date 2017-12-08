В Шалинском районе не могут починить не существующий по документам аварийный мост

Подвесной пешеходный мост в поселке Шамары не могут починить, потому что официально его не существует.

Как сообщили РИА «Новый День» в Шалинской прокуратуре, к ним обратились местные жители, которые рассказали, что 70-метровый мост через реку Вогулка, соединяющий две части поселка, находится в неудовлетворительном состоянии.

На учет мост не поставлен, балансовой принадлежности он не имеет и является бесхозяйным объектом. Администрация Шалинского округа ставить его на учет не торопится, и поэтому формально ответственности за его состояние не несет. Между тем состояние моста чревато несчастными случаями.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в Шалинский райсуд с требованием обязать местную администрацию принять мост на баланс муниципалитета. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. После постановки на учет администрация сможет выделить бюджетные средства на ремонт моста.

Шалинский район, служба информации

Шалинский район. Другие новости 08.12.17

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