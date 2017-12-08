Супермаркеты, такси, заправка – где чаще всего уральцы расплачиваются мобильными картами

Оплата покупок со счета мобильного телефона набирает популярность у жителей Свердловской области. Оборот по банковской карте «Мегафона» с начала года вырос в восемь раз и сегодня превышает 300 миллионов рублей в месяц, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Счет на такой карте привязан к смартфону. При совершении платежей деньги списываются с баланса мобильного номера. Уральцы чаще всего используют такой расчет в супермаркетах и ресторанах. Вслед за едой в список самых популярных транзакций с карты «Мегафона» входят заправка автомобиля, покупка лекарств, мобильных гаджетов, автозапчастей, товаров для дома и ремонта, одежды, а также оплата такси и развлечений. Дешевле всего пользователям обходятся поездки на такси, а дороже всего – оплата кредитов. Средние чеки составляют 136 рублей и 9300 рублей соответственно. За любые покупки по карте оператор дает бонус.

«С августа мы возвращаем мегабайты интернет-трафика за каждые 100 рублей в чеке. Акция набрала такие обороты, что компания уже дарит уральцам полтора миллиона мегабайт каждый день. Это объема хватит, например, чтобы выложить в социальные сети свыше 350 тысяч качественных фотографий», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» на Урале Сергей Алферов.

Связисты сделали еще одно интересное наблюдение – владельцы iPhone в 7 раз чаще совершают покупки через мобильное приложение, чем обладатели Samsung. Больше половины (63%) владельцев карт – мужчины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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