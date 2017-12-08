В Нижней Салде модернизировали энергоснабжение садика и дома для детей-сирот

Энергетики Нижней Салды реконструировали трансформаторные подстанции двух важных социальных объектов. Они фактически заново построили трансформаторную подстанцию, от которой запитан новый дом для детей-сирот, и вдвое увеличили мощность подстанции для детского сада «Радуга».

«Трехэтажка для детей-сирот построена вблизи жилых пятиэтажных домов. И работающая там трансформаторная подстанция с возросшей нагрузкой справиться не могла. Поэтому мы провели полную реконструкцию объекта, в частности, заменили два трансформатора мощностью по 250 кВА на новые по 400 кВА каждый. Теперь этот особый жилой дом обеспечен надежным электроснабжением – как основным, так и резервным», – рассказал главный инженер Нижнесалдинского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Евгений Городилов.

У старого детского сада мощность трансформатора до последнего времени составляла всего 160 киловольт-ампер. Недавно садик отремонтировали, обновили и подстанцию – сейчас в ней установлены два трансформатора по 250 кВА каждый. По словам Евгения Городилова, оба энергообъекта были сданы в короткие сроки. Затраты на их реконструкцию составили более 3 миллионов рублей.

Нижняя Салда, служба информации

Нижняя Салда. Другие новости 08.12.17

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