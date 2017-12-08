Снегопад привел к дорожному аду: под Екатеринбургом на одной трассе – пять ДТП

Обильные осадки в виде снега серьезно осложнили дорожную обстановку в Свердловской области. На данный момент известно о пяти ДТП на трассе Екатеринбург – Ревда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительным данным областного управления ГИБДД, сегодня утром на этом направлении в аварию угодил пассажирский автобус № 151. Он ехал из Ревды в Екатеринбург, столкнулся с легковушкой и улетел в кювет. Это произошло недалеко от ТРЦ «Мега». К счастью, никто серьезно не пострадал.

Кроме того, судя по информации в социальных сетях, на указанной трассе сегодня произошло еще четыре аварии, в том числе с каретой скорой помощи. Сейчас эти сведения уточняют в ГИБДД.

Как передают автомобилисты, вынужденные ехать по этой трассе, «на первоуральском направлении ад».

Накрывший Свердловскую область снегопад вынудил Госавтоинспекцию выступить с предупреждением к автомобилистам. «Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине несоответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, несоответствия типа шин зимнему периоду, несоблюдения дистанции и очередности проезда, – отмечают ГИБДД региона. – Кроме автодороги Пермь – Екатеринбург, где сегодня произошло сразу несколько аварий и возникла серьезная пробка, сложная обстановка на автодороге Екатеринбург – Полевской, где зафиксировано ДТП с участием трех автомобилей. Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда, в период снегопадов постараться по возможности исключить передвижение по областным трассам».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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