В Академическом гонкой на коньках откроется зимняя спартакиада

В эту субботу, 9 декабря, в Академическом микрорайоне состоится открытие ежегодной зимней спартакиады. В отличие от прошлых лет, этот зимний спортивный сезон в районе начнется с гонки на коньках. Победители получат призы награды.

Как уточнили в пресс-службе «РСГ-Академическое», спартакиада откроется в 11:00 парадом участников на большом ледовом катке у Храма Святых Божиих строителей.

В церемонии примет участие олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта Игорь Малков. Жители, занявшие призовые места, получат награды и призы.

Среди участников ожидаются взрослые жители района, школьники, а также дети дошкольного возраста. Дистанция для мужчин, женщин и школьников старше 10 лет составит 400 м, для детей в возрасте до 10 лет – 100 м. Добавим, что не обязательно иметь свои коньки: на площадке будет организован прокат коньков и лыж.

Гонка на коньках – это только начало спартакиады, которая будет продолжаться в Академическом весь зимний сезон. В программу входят также гонки на лыжах и хоккей на льду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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