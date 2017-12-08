Япона мать! Полицейские задержали похитителей суши и роллов (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские задержали троих грабителей, которые отняли у курьера службы доставки японской кухни коробку с роллами. Инцидент произошел на этой неделе. В ОП №12 обратился сам пострадавший курьер, который рассказал, что вез заказ на улицу Колхозную в Горном Щите.

Однако клиент отказался платить. Естественно, что курьер не стал отдавать заказ и отправился было обратно. Однако в этот момент к заказчику присоединились двое его собутыльников. Причем один из них вооружился топором. В итоге доставщику пришлось сдаться – он отдал роллы без лишних споров, но не уехал, а вызвал полицию.

Интересно, что пока правоохранители ехали на вызов, подвыпившая троица, как видно, не насытилась роллами, а потому один из мужчин снова вышел на улицу и потребовал у курьера отдать ему еще и пиццу, которую доставщик вез следующему клиенту.

«Войдя в дом, полицейские обнаружили всю троицу, которая спокойно распивала спиртное. Похищенные роллы мужчины уже успели употребить. Ущерб при этом составил чуть более тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга. – Всех троих – кстати, ранее судимых – доставили в территориальный отдел внутренних дел. В ходе опроса задержанные признали свою вину».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК ФР «Грабеж». Любителям халявной японской кухни грозит до семи лет лишения свободы. Все трое находятся под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

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