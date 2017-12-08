В Музкомедии попытались осовременить первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика», внедрив пришельцев и космический корабль (ФОТО)

В Музкомедии сегодня состоится премьера рок-оперы «Орфей и Эвридика», которая впервые была показана еще в 1975 году. Несмотря на то, что тема выбора между любовью и славой – бессмертна, эстрадная музыка с годами все-таки теряет свою актуальность. В екатеринбургском театре попытались осовременить оперу декорациями, костюмами и переносом действие в будущее. Но получился все равно ностальгический спектакль – с песнями, которые сегодня вряд ли бы стали хитами.

«Орфей и Эвридика» – первая советская рок-опера, которую композитор Александр Журбин и драматург Юрий Димитрин сочинили еще в 1975 году. Долгие годы спектакль шел в Ленинграде и исполнялся ансамблем «Поющие гитары». В 2003 году рок-опера даже попала в книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который максимальное количество раз исполнялся одним коллективом – на тот момент его играли 2350-й раз.

Всего же до 2017 года рок-опера «Орфей и Эвридика» пережила 9 различных постановок, половина из которых были балетами. Нынешняя постановка Свердловской музкомедии – юбилейное, десятое, сценическое воплощение культового произведения. В театре посчитали, что история вневременная и может быть поставлена когда угодно.

«Герои античного мифа переместятся в отдаленное будущее. Именно там, в «окончательно толерантном» мире «абсолютного довольства», родится новый Орфей. Он полюбит свою Эвридику. И он покинет ее, чтобы пройти испытание славой, едва не погубить себя и свой талант, но все-таки найти обратный путь – не только для себя. Для всех нас», – говорится в анонсе спектакля.

И на сцене действительно – фантазийный мир, кропотливо созданный декораторами и костюмерами. Лодка Харона больше похожа на обгоревший космический корабль, а хор напоминает яйцеголовых пришельцев.

Певцы на соревнованиях как будто вышли со съемок «Пятого элемента» Люка Бессона. Традиционными на этом фоне остаются только «голубой герой» Орфей и его возлюбленная Эвридика – златовласые блондины, держащиеся за руки и поющие друг другу лирические арии. Словно они одни против мира. Но слава притягивает Орфея и он переходит «на темную сторону».

И все выглядит красочно, ярко, современно и модно. Если бы не одно но. Весь этот мир будущего слабо соотносится с музыкой, которая за последние 40 лет все-таки перестала быть рОковой и актуальной. В итоге получается ностальгия по прошлому, но – под картинки из будущего. Как будто «Песню года – 75» перенесли в 2017-й и показали в современной обработке на большом экране.

Хотя в театре пытались сделать неожиданной музыку. Как говорят в пресс-службе Музкомедии, дирижер-постановщик Борис Нодельман «дополняет преимущества традиционного состава оркестра электрогитарами, меняет музыкальную форму и характер некоторых номеров». В увертюре, первом зонге и других моментах мы слышим то, что и принято называть роком – мощное звучание, гитары, скрежет.

Исполняет все это восьмой персонаж, которого в первоначальной версии «Орфея и Эвридики» не было», – настоящий рок-певец, звезда сцены в черном и с гитарой за плечом. Может, это современный Орфей, а может – певец «вне времени».

Добавим, что спектакль рассчитан на аудиторию в возрасте 16+. Но скорее всего он был бы интересен «пограничным» группам зрителей – детям красочностью, и людям старшего поколения – возможностью вспомнить музыку своей молодости.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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