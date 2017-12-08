На Урале осудили женщину, которая дома «растила двух детей и каннабис» (ФОТО)

Мать двоих детей из деревни Юдина приговорили к 240 часам обязательных работ за то, что женщина выращивала дома 15 кустов конопли. Как призналась сама осужденная, травку она растила для собственных нужд: летом – в саду, зимой – дома.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, точку, где выращивался каннабис, обнаружили сотрудники полиции ОВД Пышмы.

«Плантация из 15 кустов с искусственным освещением, орошением и вентиляцией, скрытая от посторонних глаз туристической палаткой, располагалась в одном из частных домов в деревне Юдина. Хозяйкой грядки оказалась местная, ранее не имевшая проблем с законом женщина 1979 года рождения, мать двоих несовершеннолетних детей, воспитывающая их вместе с сожителем», – отметил Валерий Горелых.

Якобы семена конопли женщина нашла на пустыре за огородом. И в июле высадила их в теплицу вместе с овощами. А в сентябре, когда похолодало, коноплю рассадила по отдельным горшкам и поместила в жилище. Созревшие кусты женщина сушила и складывала в коробку. Как она призналась, для собственного употребления.

По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Пышминскому району было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

«Накануне суд, рассмотрев материалы полиции, вынес обвинительный приговор хозяйке наркотического вещества. Любительницу каннабиса осудили на 240 часов обязательных работ. Кроме того, ее поставили на профилактический учет, теперь гражданку регулярно будет навещать участковый уполномоченный с целью проверки не возобновился ли вновь у нее интерес к незаконному выращиванию запрещённых законом растений», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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