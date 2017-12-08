В ДТП с участием машины скорой помощи на Пермском тракте пострадали врач и пациенты (ВИДЕО, ФОТО)

Появились подробности ДТП с участием машины скорой помощи на Пермском тракте, где из-за снегопада сегодня произошла целая серия аварий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие с медиками зафиксировали около поселка Карасьеозерский. По уточненным данным регионального управления ГИБДД, машину скорой помощи сначала протаранила легковушка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге. Шоферы вышли из транспортных средств и начали обозначать место ДТП. В этот момент в скорую врезалась фура с полуприцепом. В результате аварии пострадали пациенты и врач – их увезли на другой машине скорой помощи.

Авария со скорой

По информации ГИБДД, утренний снегопад привел к настоящему хаосу на трассе Екатеринбург – Ревда. ДТП на этом участке автодороги фиксировались сегодня буквально через каждые 200 метров. В числе пострадавших – пассажирский автобус №151, улетевший в кювет после столкновения с легковушкой. Также рядом со скорой помощью столкнулись «Газель» и еще одна легковушка. Еще один грузовик, ехавший следом, прижал несколько автомобилей к разделителю, часть машин вылетела на обочину. В самом последнем автомобиле, который попал в аварию, указывают автомобилисты, ехали священнослужители. В общей сложности очевидцы насчитали на Пермском тракте свыше 15 транспортных средств, которые угодили в аварию.

Накрывший область снегопад вынудил Госавтоинспекцию выступить с предупреждением к автомобилистам. «Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине несоответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, несоответствия типа шин зимнему периоду, несоблюдения дистанции и очередности проезда, – отмечают в ГИБДД региона. – Кроме автодороги Пермь – Екатеринбург, сложная обстановка на автодороге Екатеринбург – Полевской, где зафиксировано ДТП с участием трех автомобилей. Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда, в период снегопадов постараться по возможности исключить передвижение по областным трассам».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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