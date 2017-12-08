Накатался. Куйвашев продает свой велосипед (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, увлекшийся в разгар избирательной компании велосипедным спортом, решил продать своего железного коня. Об этом сообщается в инстаграме главы региона. Велосипед попытаются продать на аукционе в рамках Екатерининской ассамблеи. Стартовая цена неизвестна, однако абсолютно новый велосипед марки Townie (именно такой и будет продавать губернатор), в среднем, стоит около 30-35 тысяч рублей.

«Долго думал, что выставить в качестве лота, и решил: продам свой велосипед. Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)», – говорится в посте губернатора.

Интересно, что этот велосипед – не тот же самый, на котором г-н Куйвашев катался во время избирательной кампании. Тогда, напомним, он совершил три широко освещаемых приближенными СМИ поездки: по Шарташу, по центру Екатеринбурга и по только что открытому участку ЕКАДа. На снимках с последнего мероприятия и с «Тур де Шарташ» видно, что велосипед под губернатором другой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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