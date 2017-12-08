Проезд в свердловских электричках подорожает на 4%

С нового года в Свердловской области повысится тариф на проезд в пригородных поездах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление РЭК опубликовано на портале правовой информации. Для ОАО «Свердловская пригородная компания» согласован тариф в размере 3,392 рубля за один пассажирокилометр. В 2017 году действует тариф в 3,266 рубля.

Билет на поездку на расстояние менее 5 км будет стоить 29 рублей (сейчас – 28), на 16-25 км – 58 рублей, 56-65 км – 104 рубля, 96-105 км – 148 рублей, больше 181 км – 192 рубля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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