В Ревде на школьной линейке распылили газ – пятнадцать человек пришлось доставить к врачу

В одной из школ Ревды неизвестные распылили газ во время школьной линейки.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сегодня утром в одной из школ города Ревды во время линейки несколько учеников и педагогов почувствовали ухудшение состояния здоровья, в связи с чем пострадавшим потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, причиной этого стало распыление кем-то из находившихся в школе перцового баллончика. По факту случившегося следственным отделом по г. Ревда СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали 13 учащихся в возрасте от 12 до 15 лет, а также 2 педагогов. Всем им была оказана необходимая медпомощь. Жизни и здоровью пострадавших, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает. В больнице пока остаются 8 из пострадавших.

«Первое сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Ревды в 11 ч 52 мин. из больницы – о доставлении первого потерпевшего. Хочу пояснить, чтобы читатели понимали – линейка прошла в десять утра в коридоре второго этажа школы. Чтобы не сложилось от множества недостоверных публикаций в СМИ о том, что дети и педагоги лишились чувств во время линейки. Плохо стало только после окончания мероприятия. В общей сложности в медучреждения доставлялись 13 несовершеннолетних и 2 взрослых из числа педагогов. Предварительный диагноз – отравление ингаляционным веществом, точный тип которого сейчас устанавливают санитарные врачи. Начальник ГУ МВД по Свердловской области подключил к выяснению точных причин случившегося наиболее опытных специалистов ПДН и участковых уполномоченных.Возглавляет следственно-оперативную группу глава райотдела г.Ревда полковник Эдуард Крикливец. Работа ведется во взаимодействии с нашими коллегами из регионального СК», – прокомментировал ситуации официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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