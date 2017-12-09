В вечерних ДТП из-за снегопада погибли двое взрослых, еще двое и ребенок – в больницах

Накнуне вечером из-за снегопадов в Свердловской области произошло еще две серьезных аварии. Под Верх-Нейвинском в столкновении внедорожника и легковушки погибли двое взрослых, еще двое – госпитализированы. В районе Кушвы в ДТП пострадал трехлетний ребенок: его мама за рулем не справилась с управлением и выехала на встречку.

ДТП на втором километре дороги Серов – поселок Верх-Нейвинский произошло вчера около 18 часов . В лобовом столкновении Ssang Yong и Renault Logan автомобили буквально вдавило друг в друга. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД и врачи не смогли извлечь пострадавших из салонов, пришлось вызывать бригаду МЧС,– сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Только после того, как спасатели разрезали кузов машин, удалось установить, что двое человек погибли (водитель Ssang Yong и женщина-пассажир Renault Logan), еще двое серьезно пострадали (пассажир внедорожнка и водитель легковушки), – сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Также накануне вечером в аварии на седьмом километре трассы Кушва – поселок Баранчинский пострадал 3-летний малыш. Его 26-летняя мама ехала за рулем Mazda, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где легковушка врезалась в Dodge Caravan. У ребенка диагностирована серьезная травма головы, он находится в больнице Кушвы. У женщины – перелом ноги. Напомним, сегодня синоптики прогнозируют продолжение снегопадов. А в некоторых районах осадки только усилятся. Ранее ГИБДД рекомендовала не выезжать в дальние поездки без острой необходимости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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