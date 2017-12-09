Пробки 5 баллов и вставшие трамваи: последствия снегопадов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автолюбители продолжают жаловаться на кашу на дорогах после вчерашнего снегопада. Ехать даже по центральным улицам непросто. Сервис «Яндекс Пробки» фиксирует нехарактерную для субботы загруженность 5 баллов и около 10 небольших ДТП. «Во дворах на ВИЗе не чистили, многие буксуют, на Крауля каша, в центре грязь», – сообщают водители в пабликах в соцсетях.

Сервис «Пробки» фиксирует на данный момент около десяти некрупных аварий. По данным очевидцев, на Челюскинцев стоят трамваи, потому что один из водителей застрял на путях и ждет эвакуатор. Также сегодня утром возле ТРЦ «Карнавал» на Халтурина произошла авария с летальным исходом. В результате столкновения Honda с КАМазом пассажирка легвовушки погибла. Но причиной ДТП, по предварительным данным, стал не снег, а нарушение ПДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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