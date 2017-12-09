В Первоуральске эвакуировали школу – на улицу вывели 55 человек

В Первоуральске сегодня днем пришлось эвакуировать одну из школ. В туалете на втором этаже учителя заметили задымление и вызвали спасателей. На улицу вывели 55 человек.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, задымление обнаружил один из учителей и сообщил в пожарную охрану. Кроме того, в здании сработала пожарная сигнализация. Персонал школы организовал эвакуацию детей – здание покинули 55 человек, в том числе 45 детей. «Прибывшие по вызову пожарные провели обследование помещений школы. В результате разведки открытого горения не обнаружено. Пожарными дознавателями было установлено, что задымление возникло в результате короткого замыкания водонагревателя без последующего горения», – отметили в МЧС. Уроки пришлось завершить, детей отпустили домой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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