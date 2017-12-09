Из свердловского политсовета «Единой России» вышел глава минпрома

Свердловское областное отделение партии «Единая Россия» провело плановую ротацию членов политсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшней региональной конференции областной политсовет обновился на 10%. Из его состава вышли первые секретари девяти местных отделений. Были также названы местные отделения, где были показаны худшие результаты выборов. В этот список вошло, в частности, отделение в Асбесте – напомним, там в сентябре победу на выборах одержали кандидаты от КПРФ.

Кроме того, из политсовета по собственному заявлению вышел министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, но вошел другой член правительства – первый замгубернатора Алексей Орлов. Также в состав регионального политсовета партии вошел координатор местных ячеек ЕР по Екатеринбургу, депутат заксо Михаил Клименко.

Екатеринбург, служба информации (Новый День, служба информации

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