В Североуральске на шахте при выбросе горной породы погиб 46-летний мастер-взрывник

В Североуральске на шахте «Кальинская» (ОК «Русал») в результате ЧП погиб рабочий. Прокуратура выясняет подробности произошедшего и проверяет документацию на предприятии.

«На «Кальинской» шахте, вчера, 08.12.17 в третью смену, на горизонте -1040м в блоке 9-й север произошёл горный удар. Погиб шахтёр, Мотолыго Олег», – написали сегодня горожане в группе «Подслушано Североуральск» «ВКонтакте».

Расследованием происшествия занимается прокуратура Свердловской области. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, ЧП произошло накануне в 20:22. «Произошел выброс горной массы в результате выработки горных пород. В результате погиб мастер-взрывник 1971 года рождения. Прокуратура сейчас устанавливает лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии. Также проверяется документация и условия труда», – сообщили в областной прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.12.17

Из свердловского политсовета «Единой России» вышел глава минпрома. / В Первоуральске эвакуировали школу – на улицу вывели 55 человек. / Пробки 5 баллов и вставшие трамваи: последствия снегопадов в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»