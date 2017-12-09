«Автомобилист» дома обыграл «Авангард», едва не упустив победу на последних минутах

Екатеринбургский «Автомобилист» одолел в домашнем матче омский «Авангард» со счетом 3:2, устроив для своих болельщиков «триллер» на последних минутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая половина матча прошла без голов, а затем «Автомобилист» трижды поразил ворота соперников. В составе екатеринбуржцев отличились Александр Кучерявенко и канадец Франсис Паре, оформивший дубль. Трудности хозяев начались, когда до финальной сирены оставалась всего пара минут. Сначала канадский нападающий «Авангарда» Тедди Перселл отыграл одну шайбу, а затем Илья Михеев сократил разрыв в счете до минимума. В последние 20 секунд гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но «Автомобилист» выстоял последнюю оборону и удержал победу.

«Мы как всегда первый период играем в полусонном состоянии, второй период играли нормально. Сегодня и третий период так бы и дотянули, хотя по броскам опять проиграли. Все были собраны и готовы, но забили третью шайбу и успокоились. Думали, игра закончилась, и получили два гола. В последнюю минуту хоть собрались и доиграли как надо, Коварж хорошо отработал. Я результатом доволен, но над игрой надо работать», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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