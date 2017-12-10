На Донбасской дважды за ночь тушили пожар в квартире на первом этаже

Сегодня ночью спасатели дважды тушили пожар в одной и той же квартире на улице Донбасской. Жильцов эвакуировали в час и четыре часа ночи, выводя на улицу. И если первый раз площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров, то во второй квартира выгорела почти полностью.

Как говорится в официальном пресс-релизе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, первый раз сообщение о пожаре поступило в 01:22. На площади 5 квадратных метров были повреждены оконная рама и домашнее имущество. Огонь потушили в течение трех минут. Второй раз на тот же адрес спасателей вызвали в 04:17. На этот раз площадь пожара составила уже 40 квадратных метров. Жильцы начали покидать 4-этажный дом еще до приезда огнеборцев. Всего было эвакуировано 30 человек, из них – трое детей. Тушение пожара длилось более часа.

Как сообщают очевидцы, горела квартира на первом этаже. Кто в ней живет постоянно, неизвестно. Окна забиты фанерой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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