МЧС: для зимней рыбалки опасны Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища

По данным МЧС, толщина льда на свердловских водоемах сегодня колеблется от 5 до 20 сантиметров, а потому не везде безопасно выходить на лед для рыбалки. После снегопада непромерзшие участки замело снегом, и есть риск провалиться в воду. Особо опасными спасатели считают Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Волчихинское водохранилища.

«Достаточно теплое начало зимы и снежная погода не позволяют льду окрепнуть. В местах традиционного массового лова рыбы толщина льда колеблется от 5 до 20 см. Высок риск провала людей под лед на проточных водоёмах – реках и водохранилищах. Обильный снегопад скрывает на проточных водоёмах еще недостаточно промерзшие участки», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Наиболее безопасны для подледного лова – непроточные водоемы (озера, пруды, карьеры) в северных районах. Однако при выходе на лед пренебрегать правилами безопасности не стоит.

«Отправляясь на рыбалку, обязательно нужно иметь при себе длинную прочную веревку, пешню (палку для проверки толщины льда), спасательный жилет. На автотранспорте по зимнему водоёму перемещаться только по официально разрешенным ледовым переправам», – напоминают спасатели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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