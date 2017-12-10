Несколько домов в центре Екатеринбурга остались без холодной воды из-за аварии

Сегодня утром в самом центре Екатеринбурга на улице Вайнера из-за коммунальной аварии образовались потоки воды на проезжей части. Оказалось, что был прорыв водовода и сейчас рабочие устраняют последствия аварии. Несколько домов отключат от воды на два дня.

По сообщениям очевидцев «ВКонтакте», авария произошла еще рано утром. Водой были залиты улицы Вайнера, Володарского и другие прилегающие. Постепенно вода превращалась в ледяную кашу, мешая проезду транспорта.

Как рассказали «Новому Дню» в единой диспетчерской службе, сейчас на месте уже работают бригады Водоканала. По предварительным данным, прорвало водовод. Для устранения прорыва придется отключить от холодной воды три здания на улицах Вайнера и Володарского. Также рабочие занимаются расчисткой проезжей части.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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