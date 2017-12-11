ФАС внезапно признала незаконными билборды с цитатами из Евангелия

Билборд с цитатами из Евангелия, установленные в Екатеринбурге несколько лет назад, неожиданно привлекли внимание антимонопольщиков. Речь идет о щитах, где приведены, в частности, слова, приписываемые Христу в Евангелии от Луки: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует». Представители свердловского управления ФАС России посчитали, что подобная реклама нарушает действующее законодательство.

«ИП Вековишина указывает, что данная информация является социальной рекламой. Однако анализ размещенной на рекламной конструкции информации не позволяет сделать вывод о том, что она направлена на построение добровольных семейных отношений и укрепление семьи, поэтому ее нельзя отнести к социальной рекламе», – говорится в сообщении ФАС, которое публикует адвокат Ольги Вековишиной Алексей Бушмаков.

Инициатор установки щитов намерена оспорить решение ФАС в Арбитражном суде Свердловской области. Заседание по делу состоится уже сегодня.

Екатеринбург, служба информации

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