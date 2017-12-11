В Свердловскую область придут морозы до -25 градусов

На этой неделе в Свердловской области заметно похолодает, кое-где – до -25 градусов.

Как сообщили в Гидрометцентре, сегодня днем в регионе температура будет колебаться от -9 до -14, в горах до -19. Ночью будет -15…-20, на севере области – до -25, завтра днем – до -17.

В Екатеринбурге сегодня ночью будет -15…-17, завтра днем -9..-11.

Существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный 3-8 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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