Минюст готовится разрешить россиянам участвовать в судах из дома

Министерство юстиции России готовит поправки, которые позволят в будущем рассматривать дела об административных правонарушениях на всех этапах в электронной форме. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в Свердловской областной коллегии адвокатов.

По словам правозащитников, изменения предполагают, что все виды электронных документов смогут рассматривать как судебные органы, такие и органы государственной власти в рамках своей компетенции. Предполагается, что фигурант административного дела сможет принимать участие в процессе посредством видеосвязи. «Фактически человек будет сидеть дома на диване, и при этом являться непосредственным участником заседания, на котором решается его судьба. Но, в то же время, должно будет остаться у граждан право и на очное участие в процессе», – отмечают представители адвокатского сообщества, добавляя, что нововведения не коснутся уголовных дел.

В Минюсте заявляют, что поправки должны будут облегчить работу судов, снять с них нагрузку.

Таким образом, например, не обязательно будет идти лично и, например, оспаривать штраф за ПДД.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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