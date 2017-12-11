На Малышевском месторождении планируют начать выплавку бериллия

На Малышевском руднике к добыче сырья для производства бериллия может добавиться и его выплавка.

Как сообщили в ДИПе, в сентябре этого года было заключено соглашение между ОП «Малышева» и ведущим НИИ химической технологии (ВНИИХТ, входит в научный дивизион Росатома). Ученые исследуют рудное тело месторождения, в начале 2018 года будет подготовлено технико-экономическое обоснование получения металлического бериллия, а также определено, какие технологии необходимо использовать для обогащения малышевской руды.

В настоящее время кроме Свердловской области залежи бериллиевой руды есть в Бурятии (Ермаковское) и Забайкалье (Завитинское), но только на Малышевском месторождении есть готовая производственная площадка, оставшаяся с советского времени. Мировой объем производства бериллия составляет порядка 300 тонн в год, при этом потребность в этом металле – около 400 тонн ежегодно.

Малышева, служба информации

Малышева. Другие новости 11.12.17

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