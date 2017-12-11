Перетягивание березы и метание валенка. Необычные забавы уральских осужденных (ВИДЕО)

В колонии-поселении КП-66 прошли соревнования «Русский народный силомер». Представители двух отрядов, по 10 человек в команде, соревновались в необычных дисциплинах.

Осужденные рвут березу и кидаются валенками

Командное первенство, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, состояло из пяти испытаний. Первым этапом состязаний стала эстафета. Осужденным нужно было пробежать дистанцию, при этом тянуть за собой покрышку с другим участником команды. Во втором состязании осужденные бросали валенок с песком из- за головы. Победила та команда, которая по сумме расстояний индивидуальных бросков бросила «снаряд» дальше соперников.

На третьем этапе осужденные подтягивались, один из участников подтянулся 38 раз и стал победителем в индивидуальном первенстве. После были соревнования по армрестлингу. В последнем зачете осужденные соревновались в перетягивании березовой жерди.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 11.12.17

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