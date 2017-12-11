В Свердловской области выбрали энергетиков, сильных в волейболе и гиревом спорте

В Верхней Пышме прошла Первая Энергоспартакиада, где в шести спортивных дисциплинах соревновались энергетики Свердловской области. Спортсмены «Облкоммунэнерго» взяли серебро и бронзу в двух видах спорта – волейболе и гиревом спорте.

Как рассказали в пресс-служба «Облкоммунэнерго», сотрудники компании впервые приняли участие в Энергоспартакиаде Свердловской области. Соревнования длились два дня, в них приняли участие команды предприятий топливно-энергетического комплекса.

Это традиционное ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню энергетика. Но в этом году впервые соревнования прошли по 6 видам спорта. Команда «Облкоммунэнерго» взяла «серебро» в состязаниях по волейболу, а гиревики стали третьими.

«Впервые на нас такая ответственность – защищать честь компании сразу в стольких дисциплинах. «Серебро» далось нам очень нелегко, но эта победа по-настоящему заслуженная. Удалось обойти двух серьезных соперников – команды МРСК Урала и СУГРЭС», – рассказал капитан команды волейболистов АО «Облкоммунэнерго», начальник управления материально-технического обеспечения и закупок Анатолий Онучин.

В других дисциплинах спортсмены «Облкомоммунэнерго» не поднялись на пьедестал. В плавании, футболе и шахматах энергетики заняли ниже 5 места. Но Энергоспартакиада поставила своеобразный рекорд по числу охвата территорий «Облкоммунэнерго» – в Верхнюю Пышму на соревнования приехали спортсмены из 9 филиалов предприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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