Областной прокурор Сергей Охлопков назвал условия, при которых у коррупционеров «будет гореть земля под ногами»

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков назвал работу СМИ одним из определяющих факторов в борьбе с коррупцией, а также пояснил, при каких условиях у коррупционеров «будет гореть земля под ногами».

«Цель наказания – это не просто приговор условному Сидорову или Петрову. Важно то, чтобы все видели, что эти граждане получают наказание. А санкции сегодня очень тяжелые за коррупцию – это не только лишение свободы, но и колоссальные штрафы! У преступника, коррупционера должен быть животный страх, он должен понимать, что подобное (наказание) может случиться с ним. И в этом роль СМИ – первостепенная. И родственники, и соседи взяточника должны знать, каким он стал недобропорядочным гражданином, вором, коррупционером. И в этом у нас с вами цель одна, только способы разные», – отметил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге областной прокурор.

По словам Охлопкова, несмотря на огромное количество дел подобной категории, на Среднем Урале по-прежнему отмечается высокий уровень коррупции. Должностные лица, подметил прокурор, порой теряют страх и не боятся наказания до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело. «Именно поэтому нужно доносить простую мысль – возмездие будет. Опять же, приходится констатировать некоторое равнодушие простых граждан. Они приходят в муниципальное учреждение, а там чиновник со времен Гоголя вымогает взятку. Человек немного повозмущается. И что вы думаете, побежит писать заявление? К сожалению нет. Поэтому СМИ нужно воспитывать граждан, говорить им, что нельзя давать взятки – это стыдно, позорно и преступно. И только тогда будет гореть земля под ногами коррупционеров, когда будут выполняться все эти условия. Когда проблему будут решать все – и прокуратура, и СМИ, и обычные граждане», – заключил Охлопков.

Добавим, что сегодня в Доме журналистов Свердловской области были подведены итоги конкурса «Перо против коррупции», который областной творческий Союз журналистов ежегодно проводит вместе с региональной прокуратурой. По итогам 2017 года первое место в номинации «Информагентство» занял корреспондент РИА «Новый День – Екатеринбург» Игнат Бакин.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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