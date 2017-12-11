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Понедельник, 11 декабря 2017, 16:22 мск

Екатеринбург

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Госдума даст обманутым дольщикам право на бесплатных юристов

Госдума даст обманутым дольщикам право на бесплатных юристов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Как сообщает Pravo.ru, авторы предлагают включить в перечень, предусмотренный ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Предполагается, что обманутые дольщики получат право на правовое консультирование в устной и письменной форме, а также помощь от адвокатов в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

«В настоящее время кризисная ситуация с «обманутыми дольщиками» вышла за пределы региональной проблемы», – говорится в пояснительной записке к законопроекту – подытоживает издание.

Екатеринбург, Максим Бородин

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