В заксобрании собрались «урнировать» документы брежневских и ельцинских времен

В свердловском заксо создана рабочая группа, которая проведет инвентаризацию нормативно-правовых актов, принятых областным Советом народных депутатов в 1971-1993 гг. По мнению депутатов, многие из этих документов должны быть признаны недействующими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета. Председатель комитета Владимир Никитин пояснил, что документов в те годы было принято много, фактически они уже давно не действуют, но юридически их можно признать утратившими силу только принятием особого закона. Для работы над этим законом и была собрана рабочая группа, в которую вошли председатели всех профильных комитетов, специалисты главного правового управления, института регионального законодательства. Оказалось, что в прежние времена для этого процесса даже был свой неформальный термин – «урнирование».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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