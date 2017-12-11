Семейный кодекс против Евангелия. УФАС в суде объяснили, чем их не устроила реклама с цитатой о прелюбодеянии (ВИДЕО)

Сегодня в Свердловском арбитражном суде прошло предварительное заседание по скандальному решению УФАС о запрете наружной рекламы с выдержкой из Евангелия. Представитель ведомства пояснил, что библейская цитата о разводах обижает россиян, массово расторгающих браки.

ФАС в суде о Евангелии и прелюбодеянии

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» предприниматель Ольга Вековшинина, она решила разместить на личных рекламных площадях цитату из Евангелия с целью пропаганды семейных ценностей. Вот сама цитата: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Напомним, УФАС по Свердловской области признало плакаты нарушающими «Закон о рекламе». Конструкции были спилены сотрудниками МУГИСО, и сейчас находятся на складе. Предпринимателю выписан штраф. Это решение Вековшинина и обжалует в арбитраже.

Высказывание противоречит Семейному кодексу, заявил в суде юрист антимонопольной службы Роман Анисимов. Чиновник сделал вывод – данная цитата из Евангелия не несет пользу широкому кругу лиц, и поэтому не является социальной рекламой: «Если досконально изучать саму цитату из Нового Завета, то там используется слово «прелюбодействовать». Нами был проведен анализ данного слова, оно носит очевидно негативную коннотацию. По нашему мнению, этот оборот речи может затронуть эмоции отдельных категорий людей, которые развелись, или планируют разводиться, а значит, данная цитата не является социальной рекламой, так как не служит благотворительной цели, не служит очевидной общественно-полезной цели, а также, по нашему мнению, не служит обеспечению цели государства».

Роман Анисимов дополнительно обосновал свою позицию с помощью статистики. Он озвучил данные, согласно которым за последние 15 лет больше половины россиян, заключавших браки, развелись. И всем им, считает юрист, было бы обидно читать про прелюбодейство. В общем-то, поводом для запрета «наружки» и стало обращение от жительницы Екатеринбурга.

Ольга Вековшинина в ответ поинтересовалась, не считают ли нужным в ФАС удалить вовсе из «Евангелия от Луки» строки, противоречащие Семейному кодексу? Представитель предпринимателя в своем выступлении сделал акцент на неверном, буквальном толковании Библии чиновниками: «Евангелие от Луки создавалось в первом веке нашей эры, в иных исторических условиях. Позицию автора необходимо истолковывать не с точки зрения современного законодательства, а с точки зрения реалий, которые имели место на тот момент. Сейчас, в современном мире этот фрагмент указывает лишь на ценность сохранения брака».

Заслушав стороны, суд назначил дату следующего заседания – 19 января.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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