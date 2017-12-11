«Автомобилист» проиграл «Югре» по буллитам

ХК «Автомобилист» неожиданно уступил клубу «Югра» из Ханты-Мансийска в домашнем матче со счетом 3:4. Основное время встречи завершилось ничьей, и победитель определился в серии буллитов, где екатеринбуржцы не смогли реализовать ни одной попытки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды, которые встречались сегодня на льду в Екатеринбурге, имеют полярное положение в турнирной таблице КХЛ. «Автомобилист» находится в тройке сильнейших команд Востока, «Югра» занимает последнюю строчку в конференции. Поначалу екатеринбуржцы вели игру с позиции силы – счет был открыт уже на второй минуте стараниями Алексея Михнова. Во втором периоде шайбы забили Анатолий Голышев и Александр Кучерявенко, «Югра» ответила голом Войтеха Полака.

Команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу хозяев. Но в заключительной двадцатиминутке гости переломили ход игры и забили еще дважды – отличились Никлас Бурстрем и Максим Пестушко. В концовке периода «Автомобилист» схлопотал удаление, и «Югра» попытала счастья в овертайме, играя в формате «пять на три». Екатеринбуржцы выдержали оборону, но и сами забить не сумели. В серии буллитов югорчане были точнее и добились победы, тем самым прервав «черную полосу» из 12 поражений. «Автомобилист» заработал одно очко и сравнялся с лидером Востока, казанским «Ак барсом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

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