Пожар с фейерверками – на Уралмаше ночью сгорел киоск с пиротехникой

Сегодня ночью на улице Победы сгорел киоск с пиротехникой. Фейерверки и бенгальские огни, к счастью, горели внутри павильона. Пожар удалось потушить за два часа.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 04:10. Огонь буйствовал на площади 20 квадратных метров. За два часа вся внутренняя отделка киоска, а также фейерверки сгорели.

«В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 29 человек личного состава. В 04:26 огонь локализован, в 04:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:00», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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