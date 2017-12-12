Прокуратура заставила сельхозпредприятие вернуть крестьянам долги по зарплате

Прокуратура заявила о том, что принудила работодателя погасить задолженность по зарплате на сумму 1,1 млн руб.

Как сообщили в ведомстве, речь идет об СПК «Смолинские ключики», которое находится в селе Рыбниковское Каменского района.

Было установлено, что сельскохозяйственное предприятие накопило с января этого года долги по зарплате перед 12 работниками в сумме свыше 1,1 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении председателя СПК «Смолинские ключики» Николая Зубова административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», в результате руководитель был оштрафован на 12 тыс. рублей.

Также прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства и выплатить работникам заработную плату, и наконец-то люди получили трудовые деньги полностью.

Каменский район, Максим Бородин

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