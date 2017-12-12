В Екатеринбурге потух Вечный огонь (ФОТО)

Сегодня утром в центре Екатеринбурга потух Вечный огонь. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Из машины увидел, что Вечный огонь погас. Дошел, убедился, что действительно так. Кто-нибудь из мэрии, примите меры, пожалуйста. Газом сильно пахнет», – пишет очевидец.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в Екатеринбурге два Вечных огня. Один находится на Широкореченском мемориале – его уже проверили, с ним все нормально. Второй расположен на площади Коммунаров, как раз сейчас коммунальщики выясняют, правдивы ли данные парламентария. Добавим, Альшевских к записи приложил фотографии, на которых видно, что речь идет все-таки о том Вечном огне, что находится неподалеку от центра города и мэрии.

Екатеринбург, служба информации

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