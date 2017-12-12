Не услышали Путина. На Урале чиновники кошмарят бизнес вопреки указанию президента

Прямые указания федеральных властей – не кошмарить бизнес и не препятствовать работе честных предпринимателей – в регионах по-прежнему понимают по-своему. В Челябинской области чиновники установили избирательную систему распределения земель лесного фонда, отдавая предпочтение знакомым бизнесменам, и фактически устроили передел рынка «за долю» в пользу своих. Такие сведения получила группа общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии от пострадавших бизнесменов, которые просят теперь президента РФ разобраться с беспределом в сфере лесопользования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», признаки коррупционных схем, в частности, вскрылись в ходе разбирательства между Главным управлением лесами Челябинской области и ООО «Березка». Компания сейчас требует признать незаконным решение органа, который отказался заключать договор аренды лесного участка площадью почти 7,5 тысяч га в Иткульском участковом лесничестве на новый срок. В своем решении управление ссылалось на якобы неоднократные нарушения условий договора и другие обстоятельства. Отказ был отменен как незаконный департаментом лесного хозяйства в УрФО. Несмотря на это, ООО «Березка» повторно через год запретили занимать интересующий их участок земли для лесозаготовок.

«Главное управление лесами Челябинской области отменило первое решение об отказе заключить договор аренды на новый срок от 05.08.2016 № 5335 и вынесло новое решение от 16.08.2017 года № 6639 также по отказу заключить договор аренды уже по новым основаниям. И вновь департамент лесного хозяйства по УрФО своим предписанием указал на незаконность решения», – говорится в обращении предпринимателей на имя генпрокурора и президента РФ (имеется в распоряжении редакции).

Представители ООО «Березка» указывают, что за все время работы на указанном участке (с 2006 года) не было зафиксировано ни одного факта нарушения договора аренды. К административной ответственности фирма также не привлекалась, арендные платежи платились в срок. За счет средств ООО «Березка» было проведено лесоустройство соответствующего лесного участка.

Поэтому практику Главного управлением лесами Челябинской области бизнесмены считают «неприемлемой и несоответствующей действующему законодательству, а также принципу устойчивого лесопользования». «Главное управление лесами Челябинской области, в лице конкретных чиновников (руководствуясь, скорее всего, корыстными интересами) игнорирует права лесопользователей, предписания контролирующих органов и в конечном счете интересы государства. Наше общество обратилось в суд. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор», – добавляют предприниматели.

Участники рынка указывают, что челябинское управление лесами, тем временем, без особых затруднений раздает земельные наделы другим предпринимателям, с которыми у чиновников, как считают наблюдатели, могут быть взаимовыгодные отношения. В качестве примера приводятся следующие примеры, когда лесопользователям Нязепетровского района совсем недавно были продлены договоры аренды на 49 лет.

«На сайте Главного управления лесами Челябинской области появилось сообщение о том, что договоры аренды лесных участков продлены на этот срок двум лесозаготовительным и деревоперерабатывающим предприятиям. Речь идет об ООО «УралГравитонСервис» и ООО «Русь». Продолжение производственной деятельности было под вопросом и обе компании подали заявки на продление аренды лесных участков. Вопрос по лесопользователям был рассмотрен Главным управлением лесами Челябинской области, после чего вынесено положительное решение. ООО «Русь» будет продолжать работать в Красностанском участковом лесничестве, ООО «УралГравитонСервис» – в Шемахинском участковом лесничестве. Однако заключение договоров должно было осуществляться исключительно по судебному решению – такое на тот момент было законодательство, – отметил в разговоре с РИА «Новый День» один из участников рынка. – У наблюдателей есть существенные вопросы к самой процедуре продления договоров аренды. По некоторым данным, указанные фирмы приближены к чиновникам, а потому можно предполагать факт «избирательности» и передела рынка «за долю» в пользу своих».

То, что в лесной сфере Челябинской области не все так гладко, подтверждает тот факт, что Следственный комитет предъявил обвинение руководителю «Уфалейского лесничества» Александру Лукьянову (которое выступало одним из инициаторов отказа в продлении аренды ООО «Березка») в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Следствие считает, что Лукьянов получил взятку в сумме 200 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении деятельности ООО «Уфалейский лес».

В ООО «Березка» также отмечают, что на первоначальном этапе при заключении договора аренды лесного участка на новый срок Главное управление лесами Челябинской области отказывает практически всем арендаторам. Формально находятся нарушения за весь срок предыдущей аренды, и они указываются как препятствие к заключению нового договора. Затем арендатор вынужден вступать в переписку с чиновниками. «Одним юридическим лицам (например, ООО «Березка») пункт о нарушениях оставляют, другим хозяйствующим обществам (например, ООО «Леспромсервис», ООО «Статус»), после соответствующих обращений пункт о нарушениях исключают. Эта практика ставит в неравное положение ООО «Березка» с другими хозяйствующими субъектами. Нам не ясна причина такого избирательного отношения к нашему обществу, и на наш взгляд, в такой практике Главного управления лесами Челябинской области кроется коррупционная составляющая», – предполагают бизнесмены.

Указывается также, что на спорном лесном участке в Иткульском районе Челябинской области из-за отсутствия надлежащего использования фиксируется множество нарушений: существуют проблемы с лесовосстановительными и противопожарными работами. Лесной участок, являющийся федеральной собственностью, фактически брошен. Неизвестные рубят деревья, однако никаких конкурсных процедур для этого не проводилось. Соответственно не поступают платежи, как в федеральный, так и региональный бюджеты.

Представители ООО «Березка» направили обращения в центральный аппарат ОНФ, генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в Следственный комитет РФ, ФСБ, уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ. Они просят также помощи у президента РФ Владимира Путина, с подачи которого федеральным и региональным чиновникам неоднократно указывалось на необходимость сокращения проверок предпринимателей и ликвидации преград для работы честных коммерсантов.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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