Прокуратура оштрафовала Городское управление дорожно-строительных работ за загрязнение воздуха и отсутствие санитарной зоны

Прокуратура Екатеринбурга и специалисты Роспотребнадзора выявили серьезные экологические нарушения в работе ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Предприятие относится к объекту 2 класса опасности, но не выполняло требований по охране атмосферного воздуха и отходов производства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В зоне влияния выбросов ГУДСР на Сибирском тракте находятся жилая застройка и садовые участки, которые не отделены санитарно-защитной зоной. Также на предприятии не проводилось лабораторных исследований загрязнения воздуха в местах проживания населения. Кроме того, с надзорным органом не был согласован установленный класс опасности отходов.

По результатам проверки прокуратуры в отношении Городского управления дорожно-строительных работ возбуждено несколько административных дел за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В итоге предприятие оштрафовано на 110 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить ГУДСР устранить все выявленные нарушения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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