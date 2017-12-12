В Госдуме обсудили, сколько брать с нянь и репетиторов и как заставить их выйти из тени

Согласно данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в России 15 млн самозанятых граждан – их планируется обложить более высокими сборами.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Повышение взносов должно стать еще одним стимулом для выхода из тени. Цифра по формально неработающему населению была получена из сопоставления данных трех внебюджетных фондов и Росстата, объяснила зампред ФФОМС Ирина Соколова на мероприятии в верхней палате парламента. Ежегодно региональные бюджеты выплачивают за них в систему ОМС до 100 млрд рублей. Эти расходы готов переложить на себя федеральный центр: вскоре в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект. Документ охватывает лишь три категории самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц. Только им разрешается осуществлять предпринимательскую деятельность без лицензии ИП.

С 1 января 2019 года легализовавшимся самозанятым обещаны двухлетние налоговые каникулы. На 1 декабря 2017 года таковых насчитывалось 813 человек. Нынешний механизм неэффективен, но вышеупомянутая инициатива может стать дополнительным доводом для губернаторов активизировать процедуры выявления и вывода фрилансеров из тени.

Одна из проблем – неопределенность правового статуса самозанятых по окончании каникул, сопряженная с существенным ростом налоговой нагрузки. Например, на этом же мероприятии представитель ФФОМС упомянул об опыте адвокатов и нотариусов, которые уплачивают страховые взносы один раз в год (порядка 5840 рублей). А Пенсионный фонд хочет установить для самозанятых ставку около 26 500 рублей. Иные взносы не позволят сформировать «никаких пенсионных прав», категорична зампред ПФР Наталия Петрова.

Однако в «Опоре России» считают, что общий платеж фрилансера не должен превышать 20 тысяч рублей в год: в противном случае никто легализироваться не станет.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству свой механизм легализации: через недорогие патенты и статус ИП без права найма.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.17

Прокуратура оштрафовала Городское управление дорожно-строительных работ за загрязнение воздуха и отсутствие санитарной зоны. / Рождаемость в Свердловской области упала на 10% – с начала года родилось на 5500 детей меньше. / Экологам закрыли вход в Домжур – из-за скандала в Ивделе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»