Полицейские спасли женщину и ее отца из заглохшей на трассе машины

Талицкие полицейские Роман Танцикужин и Степан Кошечков за одно дежурство дважды спасли людей. Сначала экипажу ГИБДД с бортовым номером 56-100 поступила ориентировка – пропал пожилой человек. Мужчина 1941 года рождения, страдающий потерей памяти, ушел из дома и не вернулся до вечера. Полагаясь только на особую примету – палку, которую носил в руках потерявшийся дедушка, патрульные нашли его, отогрели в служебной машине, а после передали коллегам, которые доставили мужчину домой. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Той же ночью этому же экипажу поступило сообщение о том, что на 239-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сломалась «Дэу-Нексия». Женщина, находившаяся за рулем, везла своего пожилого отца в больницу, когда неожиданно машина заглохла. В течение двух часов водитель и пассажир пытались починить авто, но не сумели. Они позвонили по номеру «112», и уже через 10 минут к замерзающим на трассе приехали полицейские. Они, кстати, быстро выяснили причину поломки – у машины лопнула крышка трамблера, а также вытекла тормозная жидкость. Экипаж усадил водителя и пассажира в патрульную машину, а сломанное авто отбуксировал к ближайшей автомастерской.

«Экипаж ГИБДД из города Талицы с бортовым номером 56-100 в составе лейтенанта полиции Романа Танцикужина и старшего сержанта полиции Степана Кочешкова в течение одной дежурной смены дважды помог людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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