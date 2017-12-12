В правительстве раздали деньги регионам с лучшими социально-экономическими показателями. Свердловской области в списке нет

Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ о выделении регионам миллиардов за успехи в социально-экономическом развитии. Деньги получили почти половина субъектов страны. Свердловскую область в список не включили.

С 2015 года субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшие результаты по социально-экономическому развитию территорий за прошлый год, получают трансферты из федерального бюджета. В ноябре этого года в программу внесли изменение – если раньше деньги отдавались только 20 лучшим, то в этом году – 40, то есть практически половине регионов страны. Федеральная казна выделила 20 млрд рублей. В тройке самых успешных оказались Республики Саха (Якутия), Республика Татарстан, Московская область. Якутии дали около 2,5 млрд рублей, Татарстан и Московская область получат сумму более 1,6 млрд рублей. Красноярскому краю и Ростовской области также выделят более миллиарда, остальные регионы получат сотни миллионов.

В УрФО три региона признали лучшими по темпам развития. Бюджет ХМАО благодаря этому пополнится на 400 миллионов, ЯНАО – на 246 млн, Челябинской области – на 233 миллиона рублей. Свердловская область не смогла войти в ту половину субъектов, которые развивались ударными темпами.

Добавим, Свердловская область показывает стабильность в своем развитии. В двадцатку лучших в прошлом году регион не попал, как и в 2015 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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